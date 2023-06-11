С помощью водохранилища и скважин. Российские власти попытаются компенсировать нехватку питьевой воды в Крыму — британская разведка 11 июня, 10:02 Каховская ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС, во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Российская оккупационная администрация полуострова будет пытаться удовлетворить насущные потребности населения.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что уничтожение Каховской дамбы во вторник, 6 июня, серьезно нарушило работу основного источника пресной воды на оккупированном Крымском полуострове — Северо-Крымского канала.

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«Северо-Крымский канал забирает воду из Каховского водохранилища, из водозабора, расположенного выше уровня дна водохранилища. Уровень воды в водохранилище, вероятно, упал ниже уровня водозабора 9 июня и вода вскоре перестанет поступать в Крым», — сообщают в разведке.

Это приведет к уменьшению доступности пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма.

«Однако российские власти, скорее всего, удовлетворят насущные потребности населения в воде с помощью водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутилированной воды из России», — добавили в Минобороны.

Кроме того, жители обоих берегов Днепра в Херсонской области столкнулись с санитарным кризисом, ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском заболеваний, передающихся через воду.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.