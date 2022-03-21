Российские оккупанты полностью уничтожили девять больниц и убили шесть медицинских работников — Минздрав 21 марта, 16:56 Цей матеріал також доступний українською 9 марта оккупанты разгромили роддом и детскую больницу в Мариуполе, среди погибших был ребенок (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения РФ против Украины российские военные обстреляли 135 больниц, девять из которых разрушены до основания, шесть медицинских работников погибли в результате вражеских обстрелов.



Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«135 больниц были обстреляны, 9 больниц разрушены до основания и их уже невозможно восстановить. На их месте нужно строить новые лечебницы. 43 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, шесть медицинских работников убиты, 16 имеют тяжелые ранения», — сообщил министр.

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Кроме того, глава Минздрава напомнил, что 20 марта в заложники в оккупанты попала бригада экстренной медицинской помощи, сопровождавшая гуманитарную колонну.

«Вчера случился вопиющий для всего мира случай. В заложники попала бригада „скорой“ сопровождавшая гуманитарный конвой. К счастью, сейчас медики находятся в безопасности, на подконтрольной Украине территории», — сказал глава Минздрава.

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«Такого не было, наверное, нигде в мире. Так делают только российские террористы на территории нашей страны», — отметил Ляшко.

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