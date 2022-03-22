Преступления РФ в Украине: с начала полномасштабного вторжения погибли 117 детей, более 155 получили ранения 22 марта, 09:07 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреливает детские сады и школы (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 117 детей, более 155 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 22 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 58, Харьковской — 40, Черниговской — 31, Донецкой — 30, Николаевской — 24, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях, в Киеве — 16.

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За последние дни в Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

В результате обстрела села Константиновка Николаевской области на территории СО Южный Буг разрушены дома, под их завалами обнаружены обгоревшие тела троих человек, среди которых 7-летний ребенок.

21 марта оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок — в селе Каменское, двое детей в тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью.

Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

Разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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