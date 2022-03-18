Гендиректор ВОЗ: Россия нанесла более 40 ударов по больницам в Украине, это нарушение международного права 18 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

С момента начала вторжения 24 февраля российские войска нанесли по меньшей мере 43 удара по украинским больницам, их жертвами стали не менее 12 человек и еще 34 получили ранения.

С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на Совбезе ООН.



По его словам, среди жертв этих ударов были и медработники. «Нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права — всегда, везде. Они лишают людей жизненно необходимой заботы и разбивают и без того работающую на пределе систему здравоохранения. Это то, что мы видим в Украине» — сказал гендиректор ВОЗ.



По его словам, Всемирная организация здравоохранения уже отправила в Украине около 100 метрических тонн медикаментов, в том числе кислород, инсулин и анестетиков. Этого должно хватить для 4,5 тысяч человек, получивших травмы в ходе войны, и 450 тысяч пациентов первичной помощи на один месяц.



ВОЗ также хочет отправить в Украину еще более 100 метрических тонн медикаментов.



При этом Тедрос подчеркнул, что гуманитарная помощь от организации так и не попала в наиболее пострадавшие регионы — города Сумы и Мариуполь.



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