28 ноября 2018, среда

РФ хочет контролировать доступ к Мариуполю - Волкер

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Курт Волкер прокомментировал события в Керченском проливе

Курт Волкер прокомментировал события в Керченском проливе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия намерена взять под свой контроль доступ к украинским портам в Азовском море.

Волкер заявил, что не верит в сухопутную операцию российской армии и считает, что действия РФ в Керченском проливе продиктованы желанием контролировать доступ к порту в Мариуполе, передает Укринформ.

"Я думаю, что это вопрос доступа к Мариуполю для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема. Это не обязательно означает, что Россия предпримет новое наступление на суше", - заявил Волкер.

Он также призвал РФ освободить украинских моряков и военные корабли, которые были захвачены в Керченском проливе.

"Нет оправдания российской атаки, моряки и корабли должны быть освобождены незамедлительно, нет никаких оснований, чтобы их дальше удерживать", - заявил Волкер.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины также сообщил, что в ближайшее время намерен посетить Украину и Россию.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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