Порошенко объяснил военное положение "угрозой полномасштабной войны с РФ"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о введении военного положения принято из-за угрозы вторжения армии РФ на неоккупированную территорию Украины.

Об этом он заявил 27 ноября в интервью украинским телеканалам.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ", - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Президент пояснил, что введение военного положения имеет превентивный характер, чтобы не допустить эскалации со стороны РФ.

"Цель этого военного положения - показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и это будет как холодный душ, который остановит безумцев, которые имеют планы атаковать Украину. Если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", - добавил Порошенко.

По словам Порошенко, разведывательные данные и спутниковые снимки подтверждают, что Россия разместила в 18 км от границы с Украиной готовые к атаке танки. "Количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, возросло в три раза", - подчеркнул президент.

В Азовском море корабли ВМФ РФ расположены по всей акватории, наблюдается особая концентрация в районе Керченского пролива, которую Россия считает своими территориальными водами, добавил он.

Президент отметил, что захват кораблей ВМС Украины и членов экипажа был частью заранее подготовленной спецоперации: "Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, средств радиоэлектронной борьбы, десанта, спецназа".

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать