Угроза полномасштабной войны и ответственность Рады. Что сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам

27 ноября президент Украины Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, посвященное агрессивным действиям России в Керченском проливе и введению военного положения в Украине.

НВ приводит главные тезисы президента из этого интервью.

Атака российских кораблей на корабли Вооруженных сил Украины - это чрезвычайное событие, которое произошло впервые за 4,5 года российской агрессии.

"Официально, без всякого срыва шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Порошенко.

Разведка предоставила доказательства наращивания Россией сил вдоль границы с Украиной. Количество танков на базах вдоль российско-украинской границы возросло втрое, резко увеличилось количество российских кораблей в Азовском море.

Порошенко демонстрирует журналистам доказательства наращивания Россией сил вдоль границ с Украиной / Фото: president.gov.ua

"Мы видим, что в Азовском море они расположены по всей акватории, делая особую концентрацию в районе Керченского канала. То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, с подводом десанта, спецназа. И всего остального", - заявил президент.

По сравнению с 2014 годом количество российских войск в Крыму выросла в разы.

"Какую бы позицию вы не взяли... Солдат увеличилось втрое, БТРов - в пять раз, артиллерии - почти в 10 раз. Самолетов, систем залпового огня, кораблей - минимум в 5-10 раз. Это происходит увеличение сейчас", - рассказал Порошенко.

Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. У Украины есть "четкие данные", что нападение на украинские корабли в Керченском проливе - "это только начало". Именно поэтому введение военного положения необходимо.

"Цель этого военного положения - показать, что противник заплатит очень высокую цену, если он решит напасть на нас, и это будет как холодный душ, который остановит безумцев, которые имеют планы атаковать Украину. И если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий достигнута", - заявил президент.

Украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом и двусторонним соглашением об использовании Черного и Азовского морей. О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям trafic-контроля Керчи, которые им сказали разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода по каналу Керченского пролива.

О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям trafic-контроля Керчи, которые им сказали разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода по каналу Керченского пролива. Когда командующий Военно-морских сил увидел провокационные действия Черноморского флота РФ и пограничной службы ФСБ России, отдал приказ нашим кораблям развернуться и возвращаться в Одессу. Однако российские военные корабли пошли на таран в нейтральных водах, после чего по украинским кораблям был открыт огонь, затем состоялся штурм. Есть четкие доказательства, по нашим кораблям открылся огонь и с самолетов Российской Федерации.

"Я уверен, что целью была провокация для того, чтобы мы открыли огонь и желательно было бы, чтобы кого-то убили. И я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобным сценарию в 2008 году в Грузии", - отметил Порошенко.

Украина будет бороться всеми возможными методами за освобождение украинских моряков.

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"Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытащить украинских моряков и офицеров из российских тюрем, я уверен, что сейчас будет разыгрываться спектакль якобы уголовной ответственности за нарушение украинской границы, потому что весь мир признает: Крым - это Украина и территориальные воды украинские. И вообще - это сокрушительный фарс", - отметил президент.

Рассказал, что заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.

Мероприятия в рамках введения военного положения имеют превентивный характер.

"Для чего? Если произойдет агрессия - мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины", - пояснил Порошенко.

На время действия Указа военные администрации не будут создаваться, а будут создаваться только штабы обороны.

"Для организации подготовки территориальной обороны: проверка резерва, проверка возможностей по мобилизации, проверка технического состояния. Будет передислоцирована часть войск, будет сокращено боевое слаживание, будет сокращено пребывание в пунктах постоянной дислокации и выдвижение на границу для того, чтобы сразу же организовать эффективную защиту", - описал президент меры после введения военного положения.

Если не произойдет открытого вторжения России за пределами аннексированного Крыма и операции Объединенных сил на Донбассе, то никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет.

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Будут ограничения (предположительно на въезд) для россиян.

"Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано. Потому что нам создать через соответствующий безвизовый режим здесь, внутри, дополнение к пятой колонне, которая и так здесь работает, - абсолютно безответственно", - сказал президент.

В случае российской агрессии будет частичная мобилизация.

"В первую очередь будет мобилизован резерв первой очереди, где "дембеля" и сейчас пакуют рюкзаки и пишут в военкоматы о своей готовности встать на защиту Украины", - рассказал Порошенко.

Закон не предусматривает возможности для президента продолжить военное положение без решения Верховной Рады.

"Согласно закону срок действия будет прекращен, насколько я понимаю, 26 декабря... Были абсолютные глупости вчера в Верховной Раде, когда всех пугали тем, что президент без Верховной Рады продолжит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация", - подчеркнул президент.

Мы видим абсолютную поддержку и понимание решений, которые были приняты военным кабинетом, СНБО, Президентом и вчера Советом. Отдельно отмечаю, что вчера, когда принималось это решение мы твердо стояли на позиции по защите конституционных прав и свобод граждан, включая и избирательное право pic.twitter.com/soxHqs4g21 - Петр Порошенко (@poroshenko) 27 ноября 2018 г.

"Как только мы услышали дискуссию, что возможно проект, предложенный военными, может нарушить избирательные права граждан, я немедленно подготовил проект изменений, ограничив срок действия военного положения до 30 дней для того, чтобы не сбивался график выборов", - пояснил Порошенко.

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"Я думал, что мне не нужно ехать в Раду, а в конце концов, когда температура уже зашкаливала, я вынужден был выйти в Раду, обратиться к депутатам. И что случилось? Все, кто так горячо обвиняли, что это ужас, мы за это не будем никогда голосовать, что это предвыборный пиар. Как только поставлен вопрос ответственности, сразу же было 276 голосов, сразу же текст закона совершенно фантастически принят", - рассказал президент.

И что случилось? Все, кто так горячо обвиняли, что это ужас, мы за это не будем никогда голосовать, что это предвыборный пиар. сразу же текст закона совершенно фантастически принят", - рассказал президент. Украину поддерживают все западные партнеры, состоялся ряд косультаций.

"И это фактор уважения к Украине. Мы не просто переговорили, но получили мощные сигналы в поддержку позиции Украины со всего мира", - подчеркнул президент.

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Пообещал сделать все возможное, чтобы подготовить законодательные инициативы, которые позволили бы провести выборы в объединенных территориальных общинах во время военного положения.

НВ