«Наивысшая награда». Разработчики ракетного комплекса Нептун прокомментировали удар по крейсеру Москва

14 апреля, 19:22
Цей матеріал також доступний українською
Крейсер Москва проходит пролив Босфор на пути в Черное море, июль 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Крейсер Москва проходит пролив Босфор на пути в Черное море, июль 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Поддержи НВ

В конструкторском бюро Луч прокомментировали успешное применение ракетного комплекса Нептун против российского ракетного крейсера Москва.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

В Facebook КБ Луч отмечается, что успешный залп по флагману вражеского флота — наивысшая награда и признание труда разработчиков. Коллектив КБ поблагодарил ВСУ за мужество и мастерство.

Видео дня

Там напомнили, что комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение усилиями рабочих конструкторского бюро Луч и предприятий-субподрядчиков.

Читайте также:
Удар Нептуна по крейсеру Москва. Что стоит знать об украинском ракетном комплексе, поразившем флагман Черноморского флота РФ

«Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в который раз поразил вражеский военный корабль. 13 апреля результаты попадания двух ракет Р-360 по флагману Черноморского флота Российской Федерации, ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительными, что на этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля», — сказано в сообщении.

Читайте также:
https://www.facebook.com/kbluchua/posts/5148427641886412

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект».

Слушайте подкаст на эту тему

В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В то же время, по данным Пентагона, в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «может идти своим ходом». Там предполагают, что он направится в оккупированный Севастополь на ремонт.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   КБ Луч Нептун Война России против Украины Крейсер Москва

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X