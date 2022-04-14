«Наивысшая награда». Разработчики ракетного комплекса Нептун прокомментировали удар по крейсеру Москва 14 апреля, 19:22 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва проходит пролив Босфор на пути в Черное море, июль 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

В конструкторском бюро Луч прокомментировали успешное применение ракетного комплекса Нептун против российского ракетного крейсера Москва.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

В Facebook КБ Луч отмечается, что успешный залп по флагману вражеского флота — наивысшая награда и признание труда разработчиков. Коллектив КБ поблагодарил ВСУ за мужество и мастерство.

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Там напомнили, что комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение усилиями рабочих конструкторского бюро Луч и предприятий-субподрядчиков.



«Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в который раз поразил вражеский военный корабль. 13 апреля результаты попадания двух ракет Р-360 по флагману Черноморского флота Российской Федерации, ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительными, что на этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля», — сказано в сообщении.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. В минобороны страны-агрессора заявили, что на крейсере в результате пожара «сдетонировал боекомплект».

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В Оперативном командовании Юг заявили, что после ракетных ударов крейсер перевернулся и начал тонуть. В то же время, по данным Пентагона, в результате взрыва крейсер был значительно поврежден, но «может идти своим ходом». Там предполагают, что он направится в оккупированный Севастополь на ремонт.

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