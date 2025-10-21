Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV рассказал, что ракета Фламинго, которую производит его компания, кодифицирована как дрон.

В эфире Radio NV Штилерман объяснил, что на рынке есть большое количество старых двигателей, моторесурса которых осталось на 10 часов, которые были сделаны очень качественно, стоят мало, имеют очень маленькое потребление топлива и способны лететь на расстояние 3 тысячи километров.

«Мы страна небогатая, поэтому было принято решение создать планер, который будет иметь модульную конструкцию. Это будет труба с крыльями, а наверху будет устанавливаться — от наличия на рынке — любой двигатель, который будет устраивать нас по тяге и потреблению. Начали мы с наших отечественных двигателей АИ25ТЛ, а сейчас у нас уже очень широкая рамка, не буду [детализировать], потому что не могу рассказывать. АИ25ТЛ назвал потому, что видел анализ, где люди по внешнему виду его детектировали. И это не ракета, это дрон, кодифицированный как дрон», — рассказал главный конструктор Fire Point.

Он также уточнил, что боевая нагрузка Фламинго — 1150 кг.

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самым успешным» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не осуществляют расследование по ракете Фламинго.

18 сентября гендиректор Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие наращивает производство и одновременно работает над системой ПВО нового поколения.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждал Касьянов.

