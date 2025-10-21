Главный конструктор ракеты Фламинго подтвердил ее боевое использование и рассказал о возможностях

Если ракета Фламинго пролетит на небольшой высоте в километре от российского Панциря, он не сможет ее сбить, рассказал Денис Штилерман (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Radio NV подтвердил боевое использование ракеты Фламинго, которую производит эта компания, и рассказал о ее возможностях.

«Что я могу сказать: боевое использование (ракеты Фламинго — ред.) было. Больше комментариев не могу дать, потому что не получил разрешения на это», — заявил Штилерман в эфире Radio NV.

Он утвердительно ответил на вопрос, долетит ли ракета Фламинго до важных российских центров.

«Здесь надо понимать: если вы можете обходить рельеф и у вас есть надлежащие способности у вашего летательного аппарата, если вы будете лететь низко — ниже 40 метров — вас стопроцентно никакие радары не засекут. Спокойно пройдете в любой город РФ, кроме Москвы и Питера, пожалуй», — рассказал главный конструктор ракеты Фламинго.

Он объяснил, что Москву и Питер сложно поразить из-за эшелонированной системы ПВО.

«Три кольца ПВО в Москве. Они (россияне — ред.) используют не только радары для детекции, а и микрофоны, которые устанавливают на сотовые вышки, очень-очень много других решений», — отметил Штилерман.

В то же время, он назвал «слабым местом» России то, что эта страна очень большая.

«Я вам говорю: если подобрать определенный эшелон высот… Если мы пролетим прямо над Панцирем, нас, конечно, собьют, он сможет среагировать. Если этот Панцирь будет за километр или два стоять — ничего не будет, если на определенной высоте пролететь», — рассказал главный конструктор ракеты Фламинго.

Компания Fire Point — что о ней известно

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

18 августа издание Зеркало недели сообщило, что ракета Фламинго уже пошла в серийное производство, ее успешно применяют для боевых пусков.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала 2026 года в Украине должны начать массовое производство ракеты. Президент назвал Фламинго «самым успешным» среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

21 августа агентство AP сообщило, что Украина производит на секретном заводе по одной ракете Фламинго в день. В планах — нарастить мощности и ежедневно выпускать до семи.

29 августа Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что детективы НАБУ проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество дронов, которые поставлялись для Министерства обороны Украины.

По данным издания, отдельно расследуется возможная связь компании с Тимуром Миндичем, совладельцем студии Квартал 95, созданной президентом Владимиром Зеленским.

Согласно документам, которые получило издание Kyiv Independent, производитель был одним из крупнейших, если не крупнейшим, получателем бюджетных средств Минобороны на беспилотники.

Комментируя этот материал, в НАБУ заявили, что не осуществляют расследование по ракете Фламинго.

18 сентября гендиректорка Fire Point Ирина Терех заявила, что предприятие наращивает производство и одновременно работает над системой ПВО нового поколения.

3 октября офицер Госпогранслужбы и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Касьянов также утверждал, что президент Владимир Зеленский решил ликвидировать его подразделение, потому что он был «ключевым свидетелем» по делу Fire Point.

Он заявлял, что, когда стало известно о разработчике ракет Flamingo Fire Point, он начал писать этой компании, что их дрон на самом деле стоит в три раза дешевле, чем его закупает государство.

Офицер также считает странным то, что Fire Point презентовала «якобы крылатую ракету, которую она якобы разработала за 9 месяцев, хотя кратчайшие сроки, за которые разрабатывали французскую крылатую ракету, — это 6 лет, американскую Tomahawk — 8 лет, российскую Калибр — 12 лет».

«Я писал, что компания Fire Point врет, это афера. Они не могли ни разработать ракету, ни купить столько двигателей, которые уже не производят», — утверждал Касьянов.

