В Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе пилотом Джусом 29 августа, 12:56 Церемония прощания с легендарным украинских пилотом Андреем Пильщиковым с позывным Джус (Фото:Дарина Коломієць/Суспільне)

Во вторник, 29 августа, в Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области летчиком Андреем Пильщиковым с позывным Джус.

Церемония прощания состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христового УГКЦ.

Как сообщает Суспільне, почтить память Джуса пришли родные, друзья и побратимы. На прощании также присутствовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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«Он не просто герой, он легенда. Он видел будущее Воздушных сил. Он донес всему миру, что Украине нужен самолет. К сожалению, немного не дождался, осталось достаточно мало. Летчики не умирают, они уходят в небо. Есть сборный образ Призрака Киева. И Андрей был его частью», — сказал он.

Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

Фото: Дарина Коломієць/Суспільне

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.

Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.

Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.

В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пилот был главным двигателем адвокационной группы, которая продвигала решение по поставкам современных истребителей F-16 Украине.