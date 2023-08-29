В Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе пилотом Джусом
Церемония прощания с легендарным украинских пилотом Андреем Пильщиковым с позывным Джус (Фото:Дарина Коломієць/Суспільне)
Во вторник, 29 августа, в Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области летчиком Андреем Пильщиковым с позывным Джус.
Церемония прощания состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христового УГКЦ.
Как сообщает Суспільне, почтить память Джуса пришли родные, друзья и побратимы. На прощании также присутствовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
«Он не просто герой, он легенда. Он видел будущее Воздушных сил. Он донес всему миру, что Украине нужен самолет. К сожалению, немного не дождался, осталось достаточно мало. Летчики не умирают, они уходят в небо. Есть сборный образ Призрака Киева. И Андрей был его частью», — сказал он.
25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.
Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.
Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушение при организации совершения полетов.
Джус (Андрей Пильщиков) летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации.
Он участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения.
В 2022 году Джус в составе украинской делегации встречался с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, просил предоставить ПВО и современные самолеты, чтобы закрыть украинское небо.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что пилот был главным двигателем адвокационной группы, которая продвигала решение по поставкам современных истребителей F-16 Украине.