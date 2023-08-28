Авиакатастрофа в Житомирской области: следствие рассматривает три версии, столкновение самолетов произошло при совершении маневра разворота 28 августа, 12:43 В Житомирской области столкнулись два самолета L-39, три пилота погибли (Фото:ГБР)

Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которой погибли три украинских пилота.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

«Следствием будут рассматриваться версии: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия — нарушение при организации совершения полетов», — отметила она.

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Сапьян уточнила, что на данный момент по факту авиакатастрофы назначены экспертизы, к расследованию привлечены представители Генштаба ВСУ и Воздушных сил Украины.

Представительница ГБР уточнила, что эксперты проведут судебно-медицинские экспертизы, экспертизу по дешифрации черных ящиков, а также комплексную судебную авиационно-технической экспертизу.

Сапьян также рассказала, что по предварительным данным, столкновение самолетов произошло при совершении маневра разворота.

«По предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство», — резюмировала она.

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас идет расследование трагедии. ГБР начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.