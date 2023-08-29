Трем погибшим в Житомирской области пилотам посмертно присвоили воинские звания

29 августа, 07:05
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Пилоты Вячеслав Минка, Андрей Пильщиков и Сергей Проказин погибли в результате авиакатастрофы в Житомирской области (Фото:Бригада тактической авиации города Васильков)

Пилоты Вячеслав Минка, Андрей Пильщиков и Сергей Проказин погибли в результате авиакатастрофы в Житомирской области (Фото:Бригада тактической авиации города Васильков)

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук присвоил звания трем военным пилотам, погибшим в Житомирской области в результате столкновения самолетов. Их представили к государственным наградам.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 29 августа.

Командующий ВС издал приказ, согласно которому летчикам посмертно присвоил воинские звания:

  • майору Вячесляву Минке — подполковник;
  • майору Сергею Проказину — подполковник;
  • капитану Андрею Пильщикову (Джус) — майор.

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25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое летчиков погибли.

Речь идет о капитане Андрее Пильщикове (Джус), майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине. Они были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования Центр.

Сейчас продолжается расследование трагедии. Госбюро расследований начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Следствие рассматривает три версии:

  • техническая неисправность самолетов;
  • ошибка пилотов;
  • нарушения при организации осуществления полетов.
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Андрей Пильщиков летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации. Участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Джуса называют одним из двигателей предоставления Украине западных истребителей F-16. Он ездил в США и адвокатировал передачу самолетов в многочисленных интервью западным СМИ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Авиакатастрофа Житомирская область Пилоты Украинские пилоты Андрей Пильщиков (Джус)

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