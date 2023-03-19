Пригожин создает информационное поле, чтобы оправдать неспособность вагнеровцев захватить Бахмут — ISW 19 марта, 07:26 Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пытается создать информационные поводы для объяснения, почему наемники не могут захватить Бахмут. Он утверждает, что украинские силы имеют достаточную боевую мощь, чтобы начать масштабное контрнаступление.

Об этом говорится в сводке ISW по итогам субботы, 18 марта.

В недавнем интервью Пригожин утверждал, что украинские силы якобы готовятся к контрнаступлению на пяти направлениях. В частности — на Белгородскую область РФ, в районе Кременной, в районе Бахмута, в сторону Донецка и в Запорожской области. По словам Пригожина, украинские операции начнутся с середины апреля, поэтому он призвал российские войска подготовиться к ним, накопив боеприпасы и технику.

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Аналитики ISW считают, что Пригожин описал украинские силы как те, у которых есть достаточная боевая мощь для начала массированного контрнаступления на всем театре военных действий, для того, чтобы оправдать неспособность ЧВК Вагнер завершить оцепление Бахмута.

По оценкам аналитиков, вагнеровцы, вероятно, проводят атаки на населенные пункты, которые легче захватить северо-западнее Бахмута, поскольку их способность добиться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, а Пригожин пытается представить эти действия как защиту флангов в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению.

«Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также означает, что он считает, что российские войска вскоре потеряют инициативу и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать безуспешные наступательные операции в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара», — добавили в ISW .

Также «повар Путина» утверждал, что у украинских сил по меньшей мере 19 тысяч военнослужащих в Бахмуте, вероятно, пытаясь тем самым оправдать отсутствие прогресса группы Вагнера в городе.

Россия, по данным эстонской разведки, бросает на штурм Бахмута Донецкой области солдат регулярной армии из-за потерь среди наемников из ЧВК Вагнера.

По данным британской разведки, российская оккупационная армия временно исчерпала наступательный потенциал. Пока оккупанты не способны даже на локальное наступление.