«В Кремле в шоке». Какой эффект на РФ имели действия РДК и чем отличается Пригожин от Кадырова в глазах Путина — интервью с Пономаревым 7 марта, 20:10 Эксклюзив NV В Кремле в шоке от действий Русского добровольческого корпуса, — Пономарев (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремль был в шоке от действий Русского добровольческого корпуса в Брянской области, хотя вау-эффекта среди населения не произошло, отмечает экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Что изменилось в окружении диктатора Владимира Путина за последнее время и чем глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отличается от марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова в глазах диктатора, Пономарев рассказал в интервью Radio NV.

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— Хочу сначала с вами поговорить о здоровье Рамзана Кадырова, руководителя Чечни. Мы сначала увидели его огромную рожу, которая уже не вмещается в объективы. А потом была встреча Путина с его старшим сыном Ахматом Кадыровым, которому 17 лет. Начали говорить, что, возможно, это кастинг нового главы Чечни. Что говорят ваши источники о том, что происходит с Кадыровым-старшим?

— В первую очередь, действительно есть информация, что у него что-то не так с почками, что это достаточно серьезно. Во-вторых, есть информация, что Кадыров сейчас много времени проводит в Дубае и решает там некоторые финансовые вопросы. Но это может быть связано с его неуверенностью в будущем Российской Федерации и путинского режима. Я считаю, это даже вероятнее, чем вопрос его болезни или чего-то другого.

Насчет младшего Кадырова. Это не может быть кастингом, потому что он слишком мал. Даже с Кадыровым Путин не пошел на нарушение закона, когда сам Кадыров был по возрасту не способен стать президентом Чечни. Два года был Алу Алханов, просто державший это место для Кадырова, пока ему не исполнилось 35 лет.

Потому я считаю, что такого нарушения и в будущем не будет. Но для самого Кадырова это очень полезно, потому что он демонстрирует Чечне и всем остальным его близость к Путину, который встречается с семьей. Это типично кавказский сигнал.

— 17-летний Ахмат Кадыров возглавил какое-то подразделение путинюгенда, кажется, женится. А если представить, что Путин теряет Кадырова, что может быть дальше?

— Многие внутри Чечни могут и дальше держать этот регион. У Кадырова достаточно мощное окружение. Пока Путин в Кремле, думаю, они будут держать эту ситуацию, дестабилизация в Чечне не произойдет.

Но Кадыров, полагаю, делает ставку на то, что если что-то пойдет не так, и Российская Федерация начнет распадаться или будет военное поражение, то Чечня может отделиться под флагом самого Кадырова. Думаю, это была одна из главных причин, почему Кадыров сейчас не является главным человеком в частной военной деятельности, которую он получал до этого; почему там сейчас Пригожин. Еще, конечно, потому что Пригожин выглядит как вероятный преемник Путина, а Кадыров — нет, из-за своей национальности.

— Правозащитник Владимир Осечкин из Gulagu.net публиковал версию, что в октябре прошлого года был запланирован мятеж внутри России. Пригожин, Кадыров, Золотов и Суровикин имели вариант относительно того, как сменить некоторых должностных лиц, занять их места. Но не случилось, как было задумано. Если это правда, тот факт, что Путин никоим образом не наказывает Кадырова, свидетельствует о том, что он может прощать ему все?