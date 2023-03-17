РФ бросает на штурм Бахмута солдат регулярной армии вместо ликвидированных боевиков ЧВК Вагнера — разведка Эстонии 17 марта, 18:01 На этой неделе ротация войск РФ и потепление привели к снижению активности оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия, по данным эстонской разведки, бросает на штурм Бахмута Донецкой области солдат регулярной армии из-за потерь среди наемников из ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберг.

По его словам, наемникам ЧВК Вагнера не удается восполнить понесенные под Бахмутом потери, поэтому их меняют на передовой на регулярные части. Также он сообщил, что «большинство из завербованных ЧВК Вагнера выживших заключенных завершили шестимесячный контракт и покинули зону боевых действий, а набрать новых бойцов вербовщикам так и не удалось».

Видео дня

Он уточнил, что на этой неделе ротация войск РФ и потепление привели к снижению активности оккупантов в Украине, но в начале апреля военные действия могут активизироваться. Если в начале зимы и в январе российские войска проводили по 90−100 атак в день, то за последнюю неделю их количество сократилось до 20−30, сказал полковник.

Он добавил, что в России начинается компания по пополнению личного состава армии контрактниками, руководителем которой назначен Дмитрий Медведев.

«Поставлена цель в течение года набрать на контрактную службу 400 000 военных, большая часть которых будет направлена ​​в Украину», — пояснил глава разведки.

Ранее старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.