Войска РФ истощены и неспособны даже на локальное наступление — британская разведка 17 марта, 09:27 По данным британской разведки, сейчас войска РФ неспособны даже на локальное наступление (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

По данным британской разведки, российская оккупационная армия временно исчерпала наступательный потенциал и будет стремиться его восполнить. Сейчас оккупанты неспособны даже на локальное наступление.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние дни российские силы и группа Вагнера закрепились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута.

За предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают оборонять западную часть города.

Видео дня

Однако, как отметили в разведке, в более широком смысле Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

В ведомстве подчеркнули, что, вероятно, российские войска временно истощили боевой потенциал до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть стабильными.

«Российское командование, вероятно, будет стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщали, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», которая обеспечивает уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

Старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс заявил, что с мая прошлого года РФ потеряла в боях за Бахмут от 20 до 30 тысяч ранеными и убитыми.

