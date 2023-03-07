Пригожин приближается к краху и потерял почти всю свою ЧВК Вагнер — полковник Череватый 7 марта, 06:44 Украинский танк на Бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин близится к своему краху и в боях с Силами обороны Украины потерял почти всех своих наемников, заявил спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый.

В интервью Radio NV Череватый рассказал, что вагнеровцы заканчивают играть важную роль в попытках штурма Бахмута в Донецкой области, потому что «они физически уже понемногу заканчиваются».



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Недавно Пригожин, известный также как повар российского диктатора Владимира Путина, заявил, что если вагнеровцы отойдут от Бахмута, то что Вооруженные силы Украины сломают российский фронт и дойдут до границ РФ, а может и дальше.

По мнению Череватого, это заявление свидетельствует о попытке Пригожина запугать и шантажировать руководство РФ.

«Я думаю, это как раз хороший маркер того, что, потеряв почти всю эту свою ЧВК, пытаясь стать каким-то военно-политически субъектным, на самом деле он приближается к своему краху, а следовательно и от всего этого восхваления, что он единственный, кто может нормально воевать. Это тоже было для нас полезно, потому что он постоянно унижал российские Вооруженные силы», — рассказал Череватый.

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже более полугода. По данным Минобороны Украины, ежедневно РФ теряет до 500 военных погибшими и ранеными, пытаясь штурмовать город. Это в пять раз больше украинских потерь, согласно оценке разведки НАТО.