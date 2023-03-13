ЧВК Вагнера придется снизить активность в Украине: Пригожин потерял на фронте половину заключенных — британская разведка 13 марта, 09:16 Евгений Пригожин (Фото:Фото: Concord Press Service/via REUTERS)

По данным британской разведки, Евгений Пригожин будет вынужден сократить масштаб или интенсивность действий своей ЧВК Вагнера в Украине из-за значительных потерь.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке заключенных в российских тюрьмах из-за продолжающихся споров с руководством минобороны России.

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Весьма вероятно, что Пригожин направляет усилия на вербовку на свободных граждан РФ, добавили в разведке.

Как отмечают в ведомстве, с начала марта 2023 года Вагнер создал выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России.

В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием «анкета молодого бойца» для сбора контактных данных заинтересованных студентов.

По данным разведки, группа Вагнера потеряла около половины завербованных заключенных в боях в Украине и их новые инициативы вряд ли компенсируют столь значительные потери.

Если запрет на вербовку заключенных сохранится, Пригожин, скорее всего, будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций Вагнера в Украине, добавили в ведомстве.

Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что украинские военные уничтожили большую часть наемников частной военной компании Вагнера в районе Бахмута.