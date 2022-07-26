Фонд Повернись живим купил комплекс Bayraktar TB2 за 16,5 миллионов долларов 26 июля, 21:32 Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Фонд Повернись живим реализовал свой самый масштабный проект и купил беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба фонда в Facebook во вторник, 26 июля, это первый такой проект в истории украинской благотворительности. В Повернись живим рассказали, что купили полноценную автономную систему, которая включает:

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систему воздушной связи;

мобильный комплекс наземного управления;

наземный терминал передачи данных;

систему распознавания свой-чужой;

три ударных беспилотника;

несколько десятков боеприпасов;

другое необходимое оборудование и запчасти.

В фонде напомнили, что в марте 2022 года получили разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на новый уровень закупок для украинской армии. Представители Повернись живим поблагодарили турецкую компанию Baykar и всех, кто поддерживает фонд.

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«Впервые в истории Украины волонтерская организация обеспечила военных таким типом техники», — сказал директор фонда Тарас Чмут.

В конце июня ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

27 июня компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт. О том, на что пойдут собранные 600 млн грн, пока не рассказывают из соображений безопасности. Подробности станут известны через несколько недель.

Перед этим Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве. Литовский Байрактар уже прибыл в Украину.

Сначала украинцы хотели Байрактары, теперь – ядерное оружие – Лачен https://www.youtube.com/embed/cEmnHmt_dyw

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