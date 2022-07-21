«Мир перевернется». Притула рассказал, на что пойдут 600 млн грн, собранные на Байрактары, и когда беспилотники будут в Украине

21 июля, 18:38
Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Сергей Притула (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал, когда Украина может получить три беспилотника Bayraktar, на которые собрали средства украинцы и которые компания-производитель Baykar решила подарить.

В Telegram-канале Притула опубликовал главные тезисы из своего интервью Суспільному, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.

Он объяснил, что Байрактары сейчас на производстве и готовятся к отправке в Украину в конце лета. На беспилотниках будут наклейки Народный Байрактар. Также в сводках и видео Министерства обороны и Генштаба будут уточнять, что по вражеским целям работали именно «народные» Байрактары.

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Волонтер рассказал, что о том, на что пойдут собранные 600 млн грн, пока не рассказывают из соображений безопасности. Он отметил, что на эти деньги нужно было купить не просто что-то действительно важное для украинской армии на глобальном уровне, а и сделать так, чтобы закупка соответствовала ожиданиям и «делала смерть врагам в огромных масштабах».

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«Уже есть конкретика, на что пойдут деньги. Через несколько недель мы раскроем и покажем, что это. Сейчас, к сожалению, не можем из соображений безопасности… Продолжаются процессы согласования и оформления документов. Должен пройти тендер. На это уходит определенное время», — уточнил он.

В интервью Притула также сказал, что, «когда вы узнаете, что мы купили, у вас мир перевернется».

Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. Целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

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27 июня компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Перед этим Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве. Литовский Байрактар уже прибыл в Украину.

Сначала украинцы хотели Байрактары, теперь – ядерное оружие – Лачен

https://www.youtube.com/embed/cEmnHmt_dyw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Беспилотники БПЛА Волонтер Сергей Притула Bayraktar TB2 Байрактар Волонтерство Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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