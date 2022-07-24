В Польше собрали всю сумму на Байрактар для Украины

24 июля, 17:29
Поляки собрали необходимую сумму на Байрактар для Украины (Фото:baykartech.com)

Поляки собрали необходимую сумму на Байрактар для Украины (Фото:baykartech.com)

В Польше завершили сбор средств на покупку боевого беспилотника Байрактар для Украины. Поляки собрали необходимую сумму в 22,5 млн злотых — это около 5 миллионов долларов США.

Об этом объявил инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский.

«22 500 000 злотых. Сделано в Польше», — написал он в своем Facebook.

https://www.facebook.com/SlawomirSierakowski1979/posts/pfbid0RbhxHHdBe8WvBsi565T9KvvWeuhjxcmEyE7RHgrzP2qsXgGcdfK3ejeU1NsP5Jpwl

Взносы сделали более 200 тысяч человек. До конца кампании по сбору средств осталось четыре дня.

Видео дня

«Запомните этот день. Поляки собрали 22,5 миллиона злотых на Байрактар для Украины. Польша, ты невероятная», — прокомментировала украинская активистка в Польше Наталья Панченко.

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Впервые кампанию по сбору на Байрактар для Украины провели в Литве. Литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас всего за три дня собрал пять миллионов евро на турецкий беспилотник.

Когда сбор средств завершился, турецкая компания Baykar Makina заявила, что передаст Байрактар бесплатно. Собранные деньги литовцы направили на боеприпасы для беспилотника.

8 июля беспилотник Bayraktar Vanagas (Ястреб), на который собирали деньги литовцы, прибыл в Украину.

Акцию по сбору средств на Байрактары провели и в Украине. Волонтер и телеведущий Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков объявили сбор в 600 млн гривен сразу на три беспилотника. Но украинцы всего за три дня собрали деньги на четыре Байрактара.

27 июня компания-производитель беспилотников сообщила, что не будет принимать деньги и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

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Вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине, 28 июня акцию анонсировали в Польше. Средства запланировали собрать за месяц.

18 июля в Норвегии тоже запустили кампанию по сбору средств для покупки Байрактара для нужд ВСУ.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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