«Настоящая поддержка». Польша в четверг может объявить о самой масштабной военной помощи Украине — СМИ 19 января, 16:46 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

В четверг, 19 января, Польша может объявить о масштабном пакете военной помощи Украине, сообщает Visegrad 24.

Отмечается, что пакет военной помощи от Польши будет самым большим за все время.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления заявил, что сейчас важно поддержать Украину и убедить союзников, что такая поддержка имеет смысл.

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«Для настоящей поддержки Украины необходима коалиция стран. Надеюсь, что особенно Германия, являющаяся производителями Leopard, передумает и присоединится», — добавил Блащак.

19 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Киеву немецкие танки Leopard не дожидаясь согласия со стороны Берлина.

Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Накануне, 18 января, канцлер Олаф Шольц заявил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Украине свои Abrams.