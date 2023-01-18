Дуда о возможном наступлении РФ: Через несколько недель мы поймем, выживет ли Украина 18 января, 19:28 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В ближайшее время ситуация в Украине может быть критичной из-за сообщений о возможном повторном наступлении России. Поэтому через несколько недель мировое сообщество поймет, «выживет ли Украина».

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время Международного форума в Давосе.

Польский президент подчеркнул, что российская армия, которая еще не ослабла, готовится к новому наступлению в Украине. Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков.

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«Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина», — заявил он.

Россия, по данным украинской разведки, может готовить разные сценарии повторного наступления, а российский диктатор Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

В ГУР отмечали, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.