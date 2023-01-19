Пушки С-60, гаубицы и не только. Польша объявила о новом пакете военной помощи для Украины

19 января, 17:47
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Пушка С-60 (Фото:Bukvoed via Wikipedia)

Пушка С-60 (Фото:Bukvoed via Wikipedia)

В новый пакет помощи от Польши войдут зенитные пушки С-60 и 155-мм гаубицы КРАБ.

Об этом говорится в общей декларации 10 стран НАТО.

В документе также говорится, что Польша продолжит поддерживать Украину вооружением.

«Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо», — говорится в декларации.

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Новый пакет военной помощи от Польши состоит из зенитных установок С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. К тому же страна уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

В Украину также продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разные виды боеприпасов. Также Польшей будет проводиться постоянная медицинская и инженерная подготовка.

Польша также готова передать роту танков Leopard 2 из 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.

Ранее СМИ сообщали, что в четверг, 19 января, Польша может объявить о масштабном пакете военной помощи Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=vfIgnbYql2c
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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