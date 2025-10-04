Российская армия прицельно ударила по поезду на железнодорожном вокзале в Сумской области (Фото: Сумская ОВА)

Войска страны-агрессора России в субботу, 4 октября, ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области , в результате чего поврежден поезд Шостка — Киев, пострадали десятки людей.

Обновлено в 12:40. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас известно о десятках пострадавших людей. Предварительно, в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры.

«Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать», — написал Зеленский в соцсетях.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что оккупанты прицельно ударили по гражданскому пассажирскому поезду Шостка — Киев.

На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Суспільне пишет, что ранены около 30 человек. Их отвезли в больницу, рассказала в.и.о. председателя Шосткинской РВА Оксана Тарасюк.

2 октября армия РФ также поразила железную дорогу в Сумской области. Укрзализныця сообщала о задержке поездов.