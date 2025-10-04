Шостка и часть района частично обесточены из-за российского удара
Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка обесточен, сообщили в Сумыоблэнерго.
«Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня был обесточен г. Шостка и частично Шосткинский район», — говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
30 сентября оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре в Сумской области — из-за этого ряд населенных пунктов был без света, в частности, Шостка.
4 октября войска страны-агрессора России ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде Сумской области, в результате чего поврежден поезд Шостка — Киев, пострадали десятки людей.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что оккупанты прицельно ударили по пассажирскому поезду.
На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
Суспільне пишет, что ранены около 30 человек. Их отвезли в больницу, рассказала врио главы Шосткинской РВА Оксана Тарасюк.