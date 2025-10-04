Укрзализныця отменила ряд рейсов после российского удара по вокзалу в Шостке: список поездов

Из-за российской атаки на железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области 4 и 5 октября временно приостановлено движение нескольких пригородных поездов, сообщила пресс-служба Укрзализныци .

4 октября временно не будут курсировать:

№ 967 Терещенская — Новгород-Северский;

№ 968 Новгород-Северский — Терещенская;

№ 6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№ 6706 Новгород-Северский — Терещенская.

5 октября временно не будут курсировать:

№ 6701 Терещенская — Новгород-Северский;

№ 6702 Новгород-Северский — Терещенская;

№ 967 Терещенская — Новгород-Северский;

№ 968 Новгород-Северский — Терещенская;

№ 6705 Терещенская — Новгород-Северский;

№ 6706 Новгород-Северский — Терещенская.

«Спасибо и понимание и будем работать над возможностью продолжить полноценное курсирование пригородных поездов в регионе», — написали в Укрзализныце.

4 октября войска страны-агрессора России ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде Сумской области, в результате чего поврежден поезд Шостка — Киев. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что оккупанты прицельно ударили по пассажирскому поезду. Ранены около 30 человек.

Укрзализныця уточнила, что россияне поразили два поезда: пригородный Терещенская — Новгород-Северский и Шостка — Киев. Среди пострадавших по меньшей мере трое детей, а также кассир пригородного вокзала.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба рассказал, что РФ дважды ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещенская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци.