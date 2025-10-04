В результате российского удара по вокзалу в Шостке пострадали около 30 человек, восемь госпитализированы (Фото: Кадры видео Радіо Свобода via Telegram)

Обнародовано видео, на котором можно увидеть, как выглядит внутри вагон пассажирского поезда, по которому россияне нанесли удар шахедом в Шостке .

Видео опубликовало Радіо Свобода, отметив, что кадры передала его корреспондентка, а во время съемок разрушений над вокзалом находился еще один дрон.

Российский удар по вокзалу в Шостке

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и сотрудники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.

Читайте также: В Сумской ОГА рассказали подробности об ударе по вокзалу в Шостке

Сообщалось, что пострадали около 30 человек. В прокуратуре заявили, что среди пострадавших в Шостке — 44-летняя женщина и трое ее сыновей. Восемь человек госпитализированы.

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в результате российских обстрелов Шостки повреждены электросети, водоснабжение и газовая система. Город полностью обесточен.