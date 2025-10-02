После атаки окупантов на железнодорожную инфраструктуру Сумщины движение поездов уже восстановлено в полном объеме. Для этого не понадобилось использовать резервные тепловозы.

Об этом 2 октября сообщила Укрзализныця.

Сейчас опаздывает поезд № 143/141 сообщением Сумы, Чернигов — Львов, Ивано-Франковск. Задержка составляет 3 часа 40 минут.

«Укрзализныця прилагает максимум усилий, чтобы поезда быстрее вернулись к движению по графику. Традиционно всем пассажирам поезда будут начислены обнимашки, которые можно будет обменять на скидки и предложения наших партнеров в системе лояльности „Железные друзья“», — добавили в компании.



В ночь на 1 октября Россия обстреляла критическую инфраструктуру Сумщины, в результате чего обесточены Конотопский и Шосткинский районы.

Более 18 тысяч человек остались без света, а в Конотопе из-за ударов отключено электро- и водоснабжение.

Из-за повреждения инфраструктуры Укрзализныця сообщала о задержании нескольких поездов и привлечении резервных тепловозов. В результате атак пострадали трое гражданских — две женщины и мужчина, который получил травмы при попадании дрона в мопед.