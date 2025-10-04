В Сумской ОВА рассказали о подробностях удара по вокзалу в Шостке

4 октября, 15:42
Второй удар по вокзалу в Шостке Россия нанесла, когда продолжалась эвакуация после первого (Фото: Олег Григоров via Telegram)

Глава Сумской ОВА Олег Григоров рассказал подробности о последствиях российского удара по вокзалу в Шостке Сумской области.

По данным Григорова, сейчас госпитализированы восемь пострадавших в результате удара. Один из них в тяжелом состоянии.

Глава ОВА отметил, что россияне атаковали Шостку ударными беспилотниками в обед 4 октября.

«Это был прицельный удар по гражданскому объекту — в тот момент там находились десятки людей, шла посадка на поезда», — подчеркнул он.

После первого взрыва еще один беспилотник кружил над вокзалом, мешая ликвидировать последствия, а затем россияне нанесли повторный удар, рассказал глава ОВА.

Он уточнил, что среди пострадавших — трое детей в возрасте 8, 11 и 14 лет, старший мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Шостка и часть района из-за удара обесточены, добавил Григоров.

Российский удар по вокзалу в Шостке

4 октября Россия дважды ударила по вокзалу в Шостке. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская — Новгород-Северский. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал и попал в электровоз поезда Киев — Шостка. Пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Второй удар оккупанты нанесли, когда продолжалась эвакуация после первого удара.

Сообщалось, что пострадали около 30 человек. В прокуратуре сообщили, что среди пострадавших в Шостке — 44-летняя женщина и трое ее сыновей.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Шостка Война России против Украины российские атаки шахеды Вокзал

