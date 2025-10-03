Российские войска ударили по критической инфраструктуре Сумской области, Шостка и населенные пункты двух районов без света

Обесточены Конотопский и Шосткинский районы в Сумской области 3 октября 2025 года (Фото: pixabay.com)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 3 октября, нанесли авиаудар по Шосткинской городской территориальной общине Сумской области, в результате чего город Шостка и другие населенные пункты общины остались без электроэнергии.

Об этом сообщил председатель громады Николай Нога.

По его словам, из-за удара поврежден объект инфраструктуры в Воронежском старостинском округе. Работают аварийные бригады энергетиков.

Сумыоблэнерго уточняет, что из-за ударов РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и полностью — Шосткинский районы области.

Сумская ОВА уточнила, что в течение суток российские войска совершили 35 обстрелов по 19 населенным пунктам в восьми территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Впоследствии начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что 8-летний ребенок и двое взрослых пострадали в результате вражеской атаки в Андрияшевской громаде.

Ранее 3 октября сообщалось, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике Полтавской области. Также РФ била по Днепру и Одессе.