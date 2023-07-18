Правительство решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС

18 июля, 16:27
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Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Во вторник, 18 июля, правительство Украины решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС. Проект по восстановлению рассчитан на два года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • На первом этапе правительство спроектирует все инженерные конструкции, подготовит необходимую базу для обновления.
  • Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

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Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго, добавил Шмыгаль.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Кабинет министров Украины Денис Шмыгаль Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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