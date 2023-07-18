Правительство решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС 18 июля, 16:27 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Во вторник, 18 июля, правительство Украины решило отстроить взорванную россиянами Каховскую ГЭС. Проект по восстановлению рассчитан на два года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На первом этапе правительство спроектирует все инженерные конструкции, подготовит необходимую базу для обновления.

правительство спроектирует все инженерные конструкции, подготовит необходимую базу для обновления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.



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Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго, добавил Шмыгаль.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».



Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России.

