После подрыва Каховской ГЭС Днепр возвращается в русло, в котором был 70 лет назад 22 июня, 00:48 Российские террористы взорвали Каховскую ГЭС 6 июня (Фото:Screen grab taken from a video obtained by Reuters/via REUTERS)

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС река Днепр возвращается в русло, в котором была 70 лет назад.

«Вода отступила от берегов на 1300−1600 метров. Днепр практически возвращается в свое русло, в котором он был 70 лет назад. Мы сейчас делаем все необходимые расчеты, которые позволят спрогнозировать и потребности воды населению, и способности водного бассейна реки Днепр», — сообщил Клименко.

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Он подчеркнул, что сейчас главным вопросом является обеспечение людей питьевой водой. Сейчас ее запасы оцениваются в месяц.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.