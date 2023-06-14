Депутаты Европарламента признали подрыв Каховской ГЭС российским военным преступлением 14 июня, 21:44 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Депутаты Европейского парламента осудили подрыв плотины Каховской ГЭС и признали его российским военным преступлением.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге.

«Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия», — говорится в сообщении.

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Также депутаты призвали ЕС продлить поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.