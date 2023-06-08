«На берегу люди плакали». 70 лет назад строительство Каховской ГЭС затопило херсонские села, а жизнь их жителей превратило в ад 8 июня, 20:35 NV Премиум Бетонирование фундаментной части плотины Кахавской ГЭС, которую взорвали россияне в ночь на 6 июня 2023 года. Фото 1954 года (Фото:Укргідроенерго)

Как и зачем построили Каховскую ГЭС: NV напоминает о тех событиях через воспоминания очевидцев, историков и режиссера Александра Довженко.

В ноябре 1958-го с успехом прошла всесоюзная премьера киноленты Поэма о море — о Каховском водохранилище. Начальные титры сообщали: автор фильма — Александр Довженко, режиссер-постановщик — Юлия Солнцева.

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Из рядовых зрителей мало кто знал, что Довженко уже почти два года жил только в титрах своих лент: он умер от инфаркта 25 ноября 1956-го. На следующий день должны были начаться съемки Поэмы, и фильм поставила уже вдова автора.

Довженко готовился к ленте пять лет. Он долгое время жил между Каховками — Старой и Новой (сейчас их разделяют 11 км.), Киевом, где хотел снимать фильм, и Москвой, где был прописан. Остались подробные планы будущих эпизодов Поэмы и зарисовки героев, списанные с реальных людей.

Люди и свиньи

В 1951-м, за два года до смерти Иосифа Сталина, началось строительство грандиозного Каховского водохранилища под электростанцию. Сама ГЭС должна была дать энергию всему югу Украины вместе с Крымом. А искусственное Каховское море на Днепре, которое удерживала плотина, — оросить степи полуострова на площади 165 тыс. га.

17 октября 1963 года саперы взорвали перемычку, удерживавшую днепровскую воду. Она заполнила первые 125 км Северо-Крымского канала. / Фото: Александр Анищенко / mycity.kherson.ua

Когда Никита Хрущев, преемник Сталина, открывал Северо-Крымский канал неподалеку от Армянска, ни он, да и никто из присутствующих не догадывался, что Каховское море будет испаряться быстрее, чем предполагали гидрологи. А сам канал, добравшийся в 1971-м до Керчи, — будет терять более 40% воды, которая будет вытекать через трещины его искусственного русла в землю.

Чтобы постоянно пополнять исчезающие запасы воды, еще при Хрущеве власть распорядится возвести выше по течению Днепра еще четыре моря-водохранилища — кроме имеющегося Запорожского, появятся Днепродзержинское (ныне Каменское), Кременчугское, Каневское и Киевское.

Из дневника Довженко видно, что относительно сталинского плана преобразования природы он не имел единого мнения. И наблюдения режиссера часто конфликтуют между собой.

Вот он заметил плотника Андрея П., который «из колхоза, где-то из-под Одессы, приехал на строительство коммунизма с пятью сыновьями. <...>. Услышав на празднике о возвращении двух сыновей из армии и немного из-за этого выпив, а может, и попев песни, услышав, значит, по радио о строительстве Каховского-Крымского гидроузла, старый плотник решил, что незачем сидеть его ребятам дома».

Строительство водосливной плотины Каховской ГЭС, 1954 год / Фото: Укргідроенерго

Довженко, казалось бы, воспевает масштабные сталинские проекты: «Угаснут грозные бури, засуха, облагородится климат. И мы войдем в Бессмертие, красивые, как и дело наших рук. <...>. Вот исторический ответ, который дает сегодня коммунизм анархическому капитализму, развратителю земли».

А в отношении советских функционеров наблюдения режиссера ироничны до сарказма. Вот он рассказывает о приеме у партийного чиновника в Старой Каховке: «Октябрь 1952-го. Зашел к N. в кабинет. Передо мной сидит свинья… Через несколько минут молчания она, не глядя на меня, спросила, что мне надо. Потом таким же трактирно-хамским тоном она спросила меня, для какой цели, и потом помолчала минуты три, занимаясь подписанием каких-то бумаг. Позволила сказать мне, также не глядя, что она не может мне выделить никого в провожатые для осмотра участка бетонных заводов, и что она может мне дать записку к прорабу N. Я ушел. Свинтус так и не взглянул на меня».

1955г. Каховская ГЭС. затопление котлована https://www.youtube.com/watch?v=Cw6xch6st5U

Но Довженко, на чьих фильмах рос и тот партиец, пытался находить оптимизм даже в таких случаях: «Гадко мне было так, что аж в голове заболело. Потом я подумал себе: да это же прекрасно. Слава богу, нашел-таки свинтуса, который со своей хамоватостью тоже строит коммунизм…, что, может, где-то в его внуках исчезнет клеймо хама… В углу возле него стояло переходное знамя комсомольское — разве не парадокс!»

Через два года уже в Новой Каховке режиссер записал: «Хотел найти неуловимых водостоевцев. Дважды не заставал. И оба раза меня поражали секретарши зава и парторга. Обе довольно хорошенькие, молодые, с красивыми фигурами. Но рожи у обеих злые, как у гадюк. Они никогда не видели меня в жизни, не знают, кто я. Но обе огрызались на мои вопросы, будто перед ними стоял не седой посетитель, а их злейший враг. Так хотелось сказать: „Улыбнись ты, дура! Какие идиоты тебя воспитали?“ Потом подумал: „Нет, промолчу. И тихо уйду“. Может, они копируют своих начальников?..»

Настоящий апокалипсис

Из людского сонмища на строительстве Каховского водохранилища Довженко и вылепил героев для Поэмы. Общая рамка фильма получилась весьма пафосной, как того и требовал госзаказ. «Любите землю и труд на земле, ведь без этого не будет счастья нам и детям нашим ни на какой планете!» — призывает председатель затопленного колхоза Савва Зарудный в финале картины.

Последние фразы запоминаются лучше всего, и комиссия, которая оценивала Поэму, признала весь фильм идеологически выдержанным. Но для жителей надднепрянских плавней, переживших то бессмысленное переселение, Поэма прозвучала, как реквием.

Як Залужний відповість на підрив Каховської ГЕС – Віталій Сич, Сергій Фурса https://www.youtube.com/watch?v=de0rNghdfNA

Согласно генеральному плану каскад днепровских водохранилищ затапливал чуть более полутысячи населенных пунктов. Но ученый-почвовед Виктор Ковда, писавший еще при жизни Сталина научные панегирики Большому плану преобразования природы, в середине 1960-х подсчитал, что на дне искусственных водоемов оказались около 2,5 тыс. сел и 156 городков. По разным данным, из обжитых веками мест согнали около 3 млн жителей.

У Довженко же высокопарные здравицы строительства перемежаются с тревожными размышлениями. «Этот страшный сон переходит в действительность почти незаметно… Весь Днепровский Низ, от Запорожья до Каховки, сразу стал неузнаваемым. Ушел под днепровскую воду большой Запорожский Луг, утонули навеки старые кресты на дедовских кладбищах. Все, что родителям и дедам веками казалось красивым с первых детских лет, — все исчезло», — пишет режиссер.

Андрей Шульга, очевидец сооружения Каховского водохранилища, вспоминал: «Когда вода начала заполнять дно моря, то на берегу <...> стояли люди, преимущественно старшего возраста, и плакали. По мутной воде плыли, вращались, ныряли и выныривали огромные деревья и стога сена. Плыли животные: коровы, свиньи, олени. Полезли на берег тысячи водяных крыс, змей. Над грязной огромной лужей кружили дикие утки, гуси, другая разная птица. Для плавневых животных это был конец света. Выплывают и бьются о берег вымытые волнами тела мертвецов, которые были похоронены недавно и не перенесены на другое место. Эту страшную картину нельзя описать, ее нужно было видеть».

Весьма деликатный вопрос переноса могил предков власть часто решала довольно цинично. Шульга описывает, как работали бригады по эксгумации: «Кто им доплатит больше, тех родственников они откапывают. Но гроб должен привезти заказчик-родственник. Мы видели этот кошмар. Разрытые могилы. На кладбище кругом валяются человеческие черепа и кости. Следом бульдозер сгребает и смешивает всех и все с землей».

Бесполезный героизм

Новые дома для переселенцев становились порой настоящим кошмаром. Колоритный микроклимат украинских сел с кривыми улочками и мазанками под крышами из соломы сменили ряды одинаковых зданий под шифером.

В январе 1958-го, еще до выхода Поэмы о море с добротными новыми домами колхозников, газета «Колхозное село« (будущие «Сільські вісті») поместила фельетон переселенца Иващенко из Новой Михайловки на Херсонщине — туда свезли жителей трех затопленных Каховским морем сел.

Построили там хорошие каменицы под черепицей и шифером, провели электричество, радио, а пол внутри был земляной. «Представляете себе хорошо обставленные комнаты с земляным полом?» — писал автор-новосел. — Переселенцы могут настелить деревянный пол сами, но не могут получить материалов, потому что в наше село их завозят очень мало".

В октябре 1954-го Довженко написал в дневнике: «Сделать фильм о нынешнем селе невероятно трудно, если всерьез говорить о правде жизни, а не врать в угоду чиновникам, которые боятся всего высшего. Одна только внешность людей побуждает к горьким размышлениям. Лица умные, потому что люди действительно умные, но это такой сплошной озабоченный, зажатый будень. Как нелегко дается народу трудовой героизм!»

А тогда осенью 1963-го Хрущев даже и понять не мог, что через 40 лет, в 2003-м, на Общеевропейской конференции министров окружающей среды украинская делегация представит доклад об эффективности сталинско-хрущевского водного наследия. Ее выводы будут печальными: шесть искусственных водоемов на Днепре покрыли более 500 тыс. га плодородных полей — втрое больше, чем планировалось оросить в Крыму. Даже если учитывать, что днепровская вода из Каховского моря питает еще и степи Донбасса, такой размен угодьями выглядит весьма сомнительным.

Вид наплавного моста для перекрытия русла при строительстве Каховской ГЭС, 1955 год / Фото: Укргідроенерго

Да и шесть гигантских ГЭС в сумме дают сейчас менее 4% всей электроэнергии, производимой в Украине.

Уничтожена Каховская ГЭС. Зверство россиян объединит мир – Алексей Кошель https://www.youtube.com/watch?v=UiSxS6bTS8M