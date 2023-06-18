Из-за существенного ухудшения состояния воды. В Одессе запретили купаться на всех пляжах 18 июня, 10:19 В Одессе запретили купаться на всех пляжах (Фото:Alexey M./Wikipedia)

После подрыва дамбы Каховской ГЭС, из-за существенного ухудшения состояния воды пляжи Одессы признаны непригодными для купания.

Об этом сообщает горсовет Одессы.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, 17 июня.

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Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах (море, лиман).

По данным мэрии, купание несет опасность для здоровья населения города.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Одесской области после подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы. У побережья плавают дома и их обломки, мебель, бытовая техника, мины и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в результате российского теракта затоплено более 50 тысяч гектаров лесов, по меньшей мере половина из которых погибнет. А десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. Россия, по его словам, превратила Каховское водохранилище «в большую могилу для миллионов живых существ».

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.