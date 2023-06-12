Последствия подрыва Каховской ГЭС: погибли десять человек в двух областях, более 40 считаются пропавшими без вести — МВД 12 июня, 12:49 На третьи сутки после подрыва оккупантами Каховской ГЭС фиксировали поднятие уровня воды в населенных пунктах до шести метров (Фото:Ivan Antypenko/Reuters)

В результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов на правобережье Херсонской области и в Николаевской области погибли десять человек, ситуация на левом берегу отслеживается.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, 42 человека считаются пропавшими без вести, в том числе семеро детей.

«Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибло на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей», — отметил министр внутренних дел.

Видео дня

Клименко добавил, что поступают данные о погибших и на левобережье Херсонской области, оккупированного войсками РФ. Точные цифры пока не называются.

«Вы знаете, что вчера при попытке перебраться на правый берег наших граждан обстреляли и три человека погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем эту информацию. Как только получим подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, мы эту информацию официально обнародуем», — резюмировал он.

Ранее сообщалось о пяти погибших в подтопленных населенных пунктах правого берега Днепра.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.

Последние несколько дней вода в подтопленных населенных пунктах начинает снижаться, сейчас ее уровень чуть более трех метров.

Силы обороны Украины пытаются эвакуировать людей с оккупированного левого берега Днепра.





