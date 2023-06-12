Последствия подрыва Каховской ГЭС: погибли десять человек в двух областях, более 40 считаются пропавшими без вести — МВД
На третьи сутки после подрыва оккупантами Каховской ГЭС фиксировали поднятие уровня воды в населенных пунктах до шести метров (Фото:Ivan Antypenko/Reuters)
В результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС и подтопления населенных пунктов на правобережье Херсонской области и в Николаевской области погибли десять человек, ситуация на левом берегу отслеживается.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.
По его словам, 42 человека считаются пропавшими без вести, в том числе семеро детей.
«Могу сообщить те цифры, которые мы достоверно знаем: восемь наших граждан погибло на территории Херсонской области, двое — на территории Николаевской области. 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей», — отметил министр внутренних дел.
Клименко добавил, что поступают данные о погибших и на левобережье Херсонской области, оккупированного войсками РФ. Точные цифры пока не называются.
«Вы знаете, что вчера при попытке перебраться на правый берег наших граждан обстреляли и три человека погибли, несколько ранены. Мы отслеживаем эту информацию. Как только получим подтвержденную информацию о погибших или раненых, которые оставались на островах или на левом берегу, мы эту информацию официально обнародуем», — резюмировал он.
Ранее сообщалось о пяти погибших в подтопленных населенных пунктах правого берега Днепра.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.
Последние несколько дней вода в подтопленных населенных пунктах начинает снижаться, сейчас ее уровень чуть более трех метров.
Силы обороны Украины пытаются эвакуировать людей с оккупированного левого берега Днепра.