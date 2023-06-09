Одесский горсовет опроверг загрязнение водопровода из-за подрыва Каховской ГЭС

9 июня, 23:37
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После подрыва Каховской ГЭС водоснабжение в Одессе остается в пределах нормы (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

После подрыва Каховской ГЭС водоснабжение в Одессе остается в пределах нормы (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Одесский городской совет опроверг информацию о заражении воды в Одессе холерой после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Доводим до сведения потребителей, что оснований для паники нет. По сообщениям Центра противодействия дезинформации СНБО Украины фейковые „новости“, которые распространяют враждебные ресурсы, не соответствуют действительности и направлены на дестабилизацию и нагнетание паники среди населения», — сообщили в горсовете.

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Отмечается, что источники водоснабжения в городе не имеют отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра.

«Настоятельно просим одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию, а доверять только официальным источникам!», — сообщили власти города.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Каховское водохранилище Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС питьевая вода

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