Украина теряет опытных пилотов. Россияне заманивают украинских летчиков в смертельные ловушки, ВСУ нужны F-16 — майор ВСУ

3 апреля, 12:00
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F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы овладевать самолетами F-16, российские оккупанты расставляют «ловушки», чтобы устроить засаду украинским истребителям, заявили украинские летчики изданию The Telegraph.

По словам майора ВСУ Вадима Ворошилова, с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов.

«Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не стабильна. Они создают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Потом появляются еще два или три самолета с двух сторон, фактически роем окружающих украинский самолет», — сказал он.

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Ворошилов добавил, что, поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, они не могут сделать больше, чем «держать поле боя». Уничтожить россиян, летающих на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось тяжело.

NV
Фото: NV

«Сейчас мы можем только сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага», — сказал он.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Истребители F-16 Война России против Украины

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