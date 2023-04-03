Украина теряет опытных пилотов. Россияне заманивают украинских летчиков в смертельные ловушки, ВСУ нужны F-16 — майор ВСУ 3 апреля, 12:00 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

По словам майора ВСУ Вадима Ворошилова, с каждым днем становится все труднее сдерживать россиян с помощью устаревших советских самолетов.

«Россияне постоянно меняют тактику, поэтому война не стабильна. Они создают ловушки. Они поднимают в воздух один самолет, обманывая украинского пилота, чтобы он думал, что там только один самолет. Потом появляются еще два или три самолета с двух сторон, фактически роем окружающих украинский самолет», — сказал он.

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Ворошилов добавил, что, поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, они не могут сделать больше, чем «держать поле боя». Уничтожить россиян, летающих на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось тяжело.

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«Сейчас мы можем только сдерживать врага, но с помощью F-16 мы могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты. Нам нужны более современные самолеты, чтобы быть лучше врага», — сказал он.

США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ.