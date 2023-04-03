Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29 3 апреля, 09:46 Истребитель МиГ-29 (Фото:Bernie C/flickr.com)

Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29, сообщил руководитель Офиса президента по вопросам международной политики Марчин Пшидач.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части», — сказал он в эфире RMF FM.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты.

Видео дня

Как рассказала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, истребители от Словакии уже защищают небо над Харьковом.

Ранее президент Польши также пообещал Киеву первые истребители от Варшавы «в ближайшие дни», однако все свои МиГ-29 страна не будет отдавать.

В Воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.