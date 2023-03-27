Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29 — МИД 27 марта, 10:19 МиГ-29 (Фото:zebranski/www.flickr.com)

Польша не будет передавать Украине все свои истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине», — сказал он в интервью радиостанции RMF FM.

Он отметил, что передача боевых самолетов Украине будет производиться постепенно.

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«Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными… В то же время, мы должны укреплять безопасность Польши», — отметил он.

О том, что Варшава может отдать Украине все свои истребители МИГ-29, заявлял президент Польши Анджей Дуда. По данным из открытых источников, Воздушные силы Польши имеют 22 таких самолета.

16 марта Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 «в ближайшие дни». Однако информации об их передаче пока нет.

18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать Украине истребители МиГ-29, но только в рамках коалиции.



24 марта Словакия первой из стран НАТО передала Украине боевые самолеты — четыре истребителя МиГ-29.

В воздушных силах Украины заявили, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к значительным изменениям на фронте. Киев нуждается в современных западных боевых самолетах.

