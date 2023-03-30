Словацкие истребители МиГ-29 уже защищают небо над Харьковом — вице-спикер Рады 30 марта, 15:07 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Первые четыре истребителя МиГ-29, которые Словакия передала Украине, уже защищают небо над Харьковом.

Об этом замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк заявила во время выступления в парламенте Словакии в среду, 29 марта.

«От имени всех украинцев, жизнь которых защищают военно-воздушные силы, выражаю вам благодарность», — сказала она.

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Также Кондратюк поблагодарила Братиславу за всю гуманитарную помощь, оружие, другое оборудование и за поддержку Украины на международном уровне. Кроме этого, вице-спикер Рады вспомнила, что Словакия признала Россию государством-спонсором терроризма и поблагодарила за готовность создать международный трибунал для суда над преступниками путинского режима.

23 марта Словакия передала Украине четыре советских истребителя МиГ-29, став первой страной НАТО, предоставившей боевые самолеты. Ранее президент Польши также пообещал Киеву первые истребители от Варшавы «в ближайшие дни», однако все свои МиГ-29 страна не будет отдавать.

В воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к каким-то особым изменениям на фронте. Там заявили, что они не оснащены бортовыми радарами и не могут запускать современные ракеты и подчеркнули: Украине нужны современные западные боевые самолеты.