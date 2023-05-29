Суд продлил митрополиту Павлу домашний арест до 1 июля 29 мая, 16:10 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Украинской православной церкви Московского патриархата, бывшему наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Петру Лебедю) продолжили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает Суспільне.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет. Вопрос о продолжении меры пресечения рассматривали судьи Соломенского районного суда города Киева.

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Судебное заседание прерывала воздушная тревога, объявленная в столице. После отбоя суд возобновил работу.

«Просим до 1 июля продлить домашний арест, по подозрению Петра Лебедя, в оправдывании вооруженной агрессии (России — ред.) и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается, во время следственных действий, установлено, что может влиять на свидетелей», — отметил в ходатайстве прокурор Евгений Завистовский.

Митрополит Павел отреагировал на ходатайство, обратившись к прокурору и следователю СБУ.

«Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому», — сказал он.

21 апреля Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».