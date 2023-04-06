Мерседесы и поместья. Журналисты Bihus.Info показали, чем владеет митрополит УПЦ МП Павел 6 апреля, 09:49 Митрополит Павел (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, подозреваемый в оправдании вооруженной агрессии РФ и разжигании межрелигиозной вражды, владеет домом за миллион долларов и дорогими автомобилями. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

С 2016-го митрополиту принадлежит кроссовер Mercedes-Benz Gle 350 2013 года выпуска, стоимость которого составляла около $53 тысячи. А с января 2022-го — микроавтобус Mercedes-Benz 220, который стоит от $88 тысяч.

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«В последнее время митрополита замечали на удлиненном четырехсотом мерсе, оформленном новым в 2018 году. Такой салон стоит от $135 тысяч. Но де-юре он митрополиту не принадлежит», — выяснили Bihus.Info.

В селе Вороньков Киевской области у Павла есть двухэтажный дом на 580 кв. м., построенный на участке площадью 40 соток. В 2016 году его выставляли на продажу за $1 300 000, а в описании говорилось, что он полностью меблирован изделиями итальянских и английских мастеров. Также на территории есть еще один двухэтажный гостевой дом площадью 170 кв.м., беседка и дом охраны.

Также у священника есть имущественный комплекс со складами и коровниками. Земля под ними (чуть больше 6 гектаров) принадлежит сельсовету, но митрополит ее арендует и сдает в субаренду мужчине по имени Александр Матвиенко. У него есть фирма МПЛ Агро, прописанная по адресу комплекса Петра Лебедя.

Еще один двухэтажный дом митрополита на 506 кв.м. расположен в Печерском районе Киева. По данным СМИ, там есть турецкая баня, сауна, бассейн и отдельный лифт. Журналисты предполагают, что его ориентировочная стоимость может быть больше миллиона долларов.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева назначил экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Суд по избранию меры пресечения митрополиту Павлу состоялся после того, как в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям — разжигания религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его вызвали на допрос.

Павел во время заседания суда заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».



Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.