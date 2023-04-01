«Ряса не залог чистых намерений». СБУ обнародовала записи разговоров митрополита УПЦ МП Павла — вручили подозрение по двум статьям 1 апреля, 12:47 Митрополит УПЦ МП (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям — разжигание религиозной вражды, оправдание и отрицание войны РФ против Украины.



СБУ опубликовала в субботу, 1 апреля, перехваченные разговоры митрополита, в которых он, в частности, утверждает, что Украина виновата в том, что РФ начала полномасштабную войну, так как «спровоцировала Москву», и называет вторжение «войной Америки и России до последнего украинца».

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Также правоохранители установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества», — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Собрав доказательства, следователи сообщили митрополиту Павлу о подозрении по ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины. СБУ подтвердила, что проводит в его доме обыски, и опубликовала фото. Ранее в УПЦ МП заявили, что Лебедя также вызвали на допрос.



Фото: СБУ

Митрополит УПЦ МП находится под санкциями. Против него и ряда представителей РПЦ президент Украины Владимир Зеленский усилил санкции в январе.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью сооружений на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.



Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.



Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерская лавра.

