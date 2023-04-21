Митрополит УПЦ МП Павел пожаловался, что у него нет света, поэтому не может зарядить электронный браслет 21 апреля, 16:13 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ (МП) Павел (Лебедь) в доме во Воронькове Киевской области «нет электроснабжения», чтобы зарядить электронный браслет.

Об этом он заявил во время судебного заседания в Киевском апелляционном суде, где рассматривается его жалоба на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, сообщает Укринформ.

Видео дня

Он также добавил, что у него якобы нет и связи.

«Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить», — сказал он.

Митрополит УПЦ (МП) убеждает, что никогда не был против государства.

«То, что мне приписывают, я никогда не был против государства и не буду. Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест — ред.) влияет на проведение богослужения», — заявил он.

Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».