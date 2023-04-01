«Там не на чем спать». Митрополит Павел прокомментировал решение суда о своем круглосуточном домашнем аресте 1 апреля, 22:22 Суд отправил Митрополита Павла под круглосуточный домашний арест (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

В субботу, 1 апреля, Шевченковский райсуд Киева суд отправил экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест. Согласно постановлению суда, он будет находиться под домашним арестом в селе Вороньков на Киевщине.



Павел в зале суда прокомментировал это решение, посетовав, что дом якобы непригоден для проживания.

«Конечно печально, что прокуроры так поступили… Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света. Нет ни кухни. …Небольшая хата: я ее продавал — никто не купил. Поэтому я из нее все раздал… Я не любил это место… Ну ничего… Я это все перетерплю», — сказал митрополит в комментарии журналистам.

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Он добавил, что принимает это решение «с честью».

В то же время митрополит Павел снова назвал дело против него «политическим заказом».

Относительно апелляции он говорит, что все будут решать и делать его адвокаты.

Как сообщалось, вечером в субботу, 1 апреля, Шевченковский райсуд Киева назначил экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Суд по избранию меры пресечения митрополиту Павлу состоялся после того, как в субботу, 1 апреля, СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям — разжигания религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

СБУ опубликовала перехваченные записи разговоров Павла, которые стали доказательствами обвинений. Кроме того, в доме Павла провели обыски, а его вызвали на допрос.

Павел во время заседания суда заявил, что это «политическое дело» и он «никогда не был на стороне агрессии».



Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне того, как УПЦ (Московского патриархата) так и не освободила Киево-Печерскую Лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде.

