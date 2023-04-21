Дело экс-наместника Лавры. Сегодня суд рассмотрит апелляцию митрополита Павла о его домашнем аресте 21 апреля, 07:30 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

В пятницу, 21 апреля, Киевский апелляционный суд должен рассмотреть жалобу митрополита УПЦ ПМ Павла (Лебедя), который пытается обжаловать решение о своем домашнем аресте — меру пресечения в рамках открытого против него уголовного дела.

Заседание должно начаться сегодня в 12:00.

1 апреля Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Видео дня

В тот же день в доме митрополита Павла (Лебедя) провели обыски. Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с обязательством носить электронный браслет. В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Адвокат Павла Никита Чекман подал апелляционную жалобу на избрание его клиенту меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сначала в Киевском апелляционном суде заявили, что рассмотрение этой апелляции назначено на 10 апреля, однако суд решил перенести рассмотрение жалобы на 21 апреля.

Согласно решению суда, экс-наместник Лавры находится под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания. Во время заседания суда он также заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».

Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры: представители УПЦ Московского патриархата должны освободить святыню после расторжения государственным заповедником договора об аренде.

В последние недели на территории Лавры работает комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества, которая выявляет многочисленные нарушения в памятниках национального и местного значения.