CБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу

1 апреля, 08:55
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Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Митрополит УПЦ МП Павел (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Служба безопасности Украины вручила подозрение наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) в субботу, 1 апреля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания заявил, что наместник Лавры получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.

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Также в Сети появилось видео, где сам митрополит говорит, что ему вручили подозрение в 07:30. Он заявил об обысках в его доме и говорит, что не препятствует.

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«Я знаю, за что. При мне подозрение двумя словами сказали, что я сотрудничаю с Россией и межрелигиозное разжигание. И говорят, что я проклинал президента», — сказал Павел.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1642047405817307136?s=20

Митрополит УПЦ МП находится под санкциями. Против него и ряда представителей РПЦ президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в январе.

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С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью сооружений на территории Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужение.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры на территорию монастыря — заповедник подал заявление в полицию.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

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Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в суд к заповеднику Киево-Печерская лавра.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Митрополит Подозрение Павел Лебедь

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